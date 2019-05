Cristiano Ronaldo conquista la Serie A: è il miglior giocatore della stagione per la Lega. A Zaniolo il premio di miglior giovane

È Cristiano Ronaldo il miglior giocatore sella stagione secondo la Lega Serie A. Lo speciale premio introdotto quest’anno tiene conto delle prestazione stagionali in campionato, Coppa Italia e Supercoppa.

Proprio quest’ultima è stata decisa da un colpo di testa del portoghese contro il Milan. Al suo primo anno in Italia CR7, che probabilmente non riuscirà a vincere la classifica marcatori, ha fornito un grande apporto in termini di gol e assist alla Juventus. Il giallorosso Nicolò Zaniolo è invece il miglior giovane del campionato.