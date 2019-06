Cristiano Ronaldo incontra Michael Jordan: «Abbiamo fatto la storia» – FOTO

Post su Instagram di Cristiano Ronaldo nella notte con MJ: due dei più grandi di sempre nel calcio e nel basket

“We made history”. «Abbiamo fatto la storia». Come dargli torto, d’altronde ci metteremmo un po’ a contare quanti titoli ci sono in una sola foto. Cristiano Ronaldo ha pubblicato questa notte una foto su Instagram che lo ritrae con Michael Jordan, il goat (greatest of all time, il più grande di tutti i tempi) del basket Nba.

MJ nell’ultimo weekend era a Parigi per la Paris Men’s Fashion Week, dove con Nike ha lanciato le nuove Jordan della neo-battezzata “Maison 23” (23, il numero di Michael da cestista). Cristiano era invece a rilassarsi al mare, in Costa Azzurra.