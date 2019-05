Cristiano Ronaldo ha un altro record nel mirino. Il portoghese vuole arrivare a quota 10 gol di testa in stagione

Ancora un altro record per Cristiano Ronaldo? L’insaziabile portoghese ha realizzato due gol consecutivi contro Inter e Torino e non vuole fermarsi. Il giocatore della Juve vorrebbe vincere la classifica dei cannonieri ma ha anche un altro record nel mirino: quello dei gol segnati di testa, uno dei suoi fondamentali migliori.

Ronaldo è arrivato a quota 9 gol di testa segnati in stagione e punta alla doppia cifra, traguardo questo tagliato in carriera soltanto nel 2014/2015 quando CR7 realizzò addirittura 17 reti, saltando più in alto dei suoi avversari. In questa stagione, solo due calciatori hanno fatto meglio di lui: Benzema con 11 gol e Lewandowski con 10, entrambi dunque già in doppia cifra. La Roma è già avvisata.