Cristiano Ronaldo è tornato biondo. Quando il portoghese si schiarisce i capelli vuol dire che il gioco si fa duro

Al mio segnale…scatenate l’inferno! Il ‘gladiatore’ Cristiano Ronaldo ha già lanciato il suo segnale. Piccolo cambio di look per il calciatore della Juventus che si è presentato ad Amsterdam con un gran sorriso ma anche con delle meches bionde. Tifosi bianconeri in visibilio sui social per la trasformazione di CR7 in ‘super sayan‘.

Quando il gioco si fa duro infatti, Ronaldo aggiunge delle ciocche bionde, si schiarisce i capelli: è quello il segnale quando le partite iniziano a contare. A Madrid ricordano bene le meches del portoghese in occasione delle sfide decisive di Champions League. Da oggi non si scherza più. Ronaldo ha lanciato il suo segnale.

