Cristiano Ronaldo a 0 gol? Dei grandi del passato bianconero solo Zidane ha fatto peggio

Cristiano Ronaldo non ha ancora segnato con la Juventus. Nella storia juventina solo Zidane ha avuto numeri peggiori all’esordio

Ancora a secco dopo 270 minuti giocati, considerando la Nazionale, Cristiano Ronaldo non segna da 2 mesi, da 11 tempi di gioco (l’ultimo gol è arrivato alla seconda giornata contro il Marocco) ma la sua astinenza non preoccupa. Il portoghese della Juventus è arrivato in una nuova realtà, deve ambientarsi, deve capirsi con i suoi nuovi compagni. Il giocatore lusitano però, paragonato ai grandi attaccanti del passato della storia bianconera, è quello che ha fatto peggio, secondo solo a Zinedine Zidane.

Il campione francese impiegò 363 minuti per trovare il suo primo gol con la maglia bianconera (il transalpino faticò nei suoi primi 6 mesi alla Juventus, poi da gennaio in avanti regalò solo magie) mentre CR7 è a secco dopo 270 minuti. Tutto il contrario del suo predecessore Gonzalo Higuain, al quale bastarono appena 9 minuti per trovare il 1° gol con la nuova maglia (ingresso in campo nella ripresa, alla prima di campionato, contro la Fiorentina). A Del Piero ne servirono 17′ mentre a Sivori ne servirono 28′ per trovare la prima rete con la Juve. Un’ora di gioco, 62 minuti, per attendere il primo gol di Baggio, 69′ per Ibrahimovic, 84′ per Trezeguet, 152′ invece per Michel Platini.