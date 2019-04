Cristiano Ronaldo mette da parte le voci sul futuro: nei suoi piani ci sono ancora la Juventus e la conquista della Champions League. Per questa stagione invece l’obiettivo è il trono del gol

Nessun addio programmato alla Juventus: Cristiano Ronaldo rimarrà a Torino. Dopo le voci circolate negli ultimi giorni a seguito dell’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax, arrivano smentite direttamente dall’entourage dell’attaccante portoghese riguardo alla prospettiva di salutare i bianconeri se non alla fine di questa stagione, alla fine della prossima, nel 2020, come riportato da più fonti. Ronaldo sarà dunque in campo oggi contro la Fiorentina per festeggiare lo Scudetto bianconero (se tutto andrà come deve andare), ma pure per mandare un segnale chiaro a media e tifosi dopo i gossip alimentati anche dai suoi silenzi post-Ajax.

Come riportato da Tuttosport, non rientrerebbe al momento nei piani di CR7 l’idea di mollare in corso d’opera la Juventus, squadra con cui in estate aveva firmato un contratto fino al 2022: in vista della prossima stagione l’obiettivo resta quello della conquista della Champions League, mentre per questa, oltre a quello relativo alla conquista matematica dello Scudetto, c’è pure ancora in ballo la possibilità – a cui Cristiano guarderebbe con molto interesse – di vincere la classifica dei cannonieri di Serie A. Atteso un colloquio nelle prossime settimane con il presidente Andrea Agnelli per chiudere definitivamente ogni discorso e cominciare a programmare il futuro.