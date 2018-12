Gol senza tempo ed età: è Cristiano Ronaldo vs Quagliarella

Sfida nella sfida tra Juventus e Sampdoria. Sfida tra gli eterni campioni del gol, sfida tra Cristiano Ronaldo e Fabio Quagliarella

Il gol non ha età! Lo dimostrano ogni domenica Sergio Pellissier, Fabio Quagliarella, Cristiano Ronaldo e tanti altri grandi bomber del nostro campionato. Non c’è un’età per smettere di segnare, non c’è un’età per iniziare a far gol. Juventus–Sampdoria, lunch match della 19esima giornata del nostro campionato, mette a confronto due grandi bomber: CR7 (33 anni) e Quaglia (35). Quaglia contro Cristiano è la sfida del talento puro senza età: ultra trentenni che non temono l’usura del tempo e che vivono d’istinto, fantasia e creatività.

Piatek guida la classifica dei marcatori con 13 gol, Cristiano insegue con 12 e Fabio è subito dietro con 11 (8 gol consecutivi per l’attaccante, non accadeva a un italiano dai tempi di Vieri). Ronaldo è il goleador più noto al mondo, Quagliarella il più prolifico in attività in A. Due carriere opposte con un punto in comune: il gol. Cristiano ha realizzato 584 gol complessivi nei club, Fabio è a quota 188. Ronaldo ha avuto un altro tipo di carriera rispetto a Quaglia ma anche l’italiano è riuscito a togliersi i suoi sfizi. «Quagliarella è il nostro Ronaldo» ha detto Giampaolo in conferenza. Hai detto niente.