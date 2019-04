Cristiano Ronaldo è il giustiziere dell’Ajax. 8 gol segnati in 540 minuti. Ma la vittima preferita di CR7 è…la Juventus!

Le vittime europee di Cristiano Ronaldo sono effettivamente tantissime, tuttavia il portoghese sembra averne alcune predilette. Tra queste, spicca sicuramente l’Ajax, avversario di stasera dei bianconeri. L’attaccante della Juventus, vi avevamo riportato, aveva segnato 7 gol ai lancieri. Bene, questo prima di incrociarli di nuovo.

Ora, la statistica è già da aggiornare: sono 8 i gol segnati all’Ajax. 540′ giocati, 8 gol, uno ogni 67′. Insomma, Onana dovrà star bene attento stasera. Tra le vittime preferite di Cristiano Ronaldo, tuttavia, una menzione speciale la merita la stessa Juventus. I bianconeri sono la squadra, in Europa, a cui CR7 ha segnato di più: ben 10 gol in 7 partite, per un totale di un gol ogni 63′.