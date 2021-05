Crotone, Vrenna: «Proveremo a fare cassa con Messias e Simy»

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Nwankwo Simy e Junior Messias

«La cosa che brucia più di tutte è avere due attaccanti da 30 gol ed essere retrocessi. Proveremo a fare cassa con loro, ora ripartiremo dalla B che sarà quasi un A2. Profilo basso. Ci riuniremo con lo staff tecnico per stabilire il programma e su quale allenatore puntare. Messias ha 30 anni e solo due anni fa è arrivato tra i professionisti. Se sarà integro potrà giocare ancora a lungo, anche con squadre importanti, perché per me è un fenomeno del calcio».