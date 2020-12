Crotone, Luperto: «Gara durissima, ma vogliamo fare punti»

Sebastiano Luperto ha parlato della partita di domenica contro il Napoli

Sebastiano Luperto, difensore del Crotone ma di proprietà del Napoli, ha parlato al sito ufficiale del club rossoblù della partita di domenica contro gli azzurri.

«Sicuramente contro il Napoli sarà una gara durissima perché sono una grande squadra. Cercheremo di metterli in difficoltà e ottenere punti. Il Crotone mi sta aiutando tanto e sto crescendo molto. Mi servirà ancora tanta esperienza per affermarmi con le mie qualità in questo campionato che è davvero duro».