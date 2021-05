Crotone peggior difesa della storia della Serie A: “battuto” il Casale

Il Crotone diventa la peggior difesa della storia della Serie A: il gol subito al 12′ da Lapadula entra a suo modo nell’epica del campionato italiano. Sono 92 le reti subite dalla squadra di Cosmi battendo un primato negativo quasi centenario.

Il Casale, nel 1933/1994, aveva subito 91 gol in una singola stagione di Serie A: a una gara e mezzo dal termine, primato battuto.

92 – Il Crotone ha subito 92 gol in questo campionato: superato il record negativo per reti al passivo in una singola stagione in Serie A (precedente primato negativo del Casale nel 1933/34). Passivo.#SerieA #BeneventoCrotone

