Crotone-Samp, Stroppa: «Sarà un bel test. Possiamo metterli in difficoltà»

L’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, ha presentato in conferenza stampa il match di Coppa Italia contro la Samp

Nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, ha presentato il match di Coppa Italia contro la Samp. Ecco le sue parole riportate da ANSA: «Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà la Samp e giocheremo per passare il turno. La Samp è un bel test. Vorrei non vedere errori di attenzione o la superficialità che hanno caratterizzato la gara con l’Arezzo».

«Sono contento di poter fare un’altra partita vera prima del campionato e un avversario importante ci dà la possibilità di migliorare la concentrazione ed i dettagli. Possiamo metterli in difficoltà ma per farlo è imprescindibile alzare l’asticella dell’attenzione. Fisicamente stiamo meglio, con una settimana in più di lavoro. Ci teniamo a passare il turno, giochiamo per vincere con il massimo rispetto dell’avversario».