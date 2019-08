Crotone-Sampdoria, Di Francesco: «Svantaggio giocare nel loro stadio»

Crotone-Sampdoria, Di Francesco parla in vista della partita di Coppa Italia: le parole del tecnico dei blucerchiati

Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di Coppa Italia contro il Crotone. Ecco le sue parole riportate dal sito della società: «Il nostro obiettivo è passare il turno. La partita sarà importante per il cammino in coppa e in vista del campionato».

«Il Crotone è una squadra ostica. Dal punto di vista ambientale giocare nel loro stadio sarà uno svantaggio, ma la Samp vuole andare il più avanti possibile».