Crouch, quando Federer è d’ispirazione. Ritiro rimandato?

Crouch vedere la finale di Wimbledon disputata da Federer e chiosa su Twitter: «Se gioca così a 37 anni perché non posso farlo io»

La finale di Roger Federer a Wimbledon è stata d’ispirazione per tantissime persone, sportive e non. La cosa strabiliante è come lo svizzero abbia potuto disputare un match del genere a quasi 38 anni (li compirà l’8 agosto). Ha fatto stropicciare gli occhi al mondo intero, compreso Peter Crouch.

L’inglese ha annunciato pochi giorni fa il ritiro dal calcio giocato. Tuttavia, dopo la visione della finale del torneo dello Slam inglese, forse l’idea balena un po’ più lontana da lui. Tramite un tweet ha reso pubblico il suo pensiero: «Se Federer gioca così a 37 anni, perché non posso farlo anche io». Chissà…