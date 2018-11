CSKA Mosca-Roma highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 4ª giornata della UEFA Champions League 2018/2019

La Roma di mister Di Francesco torna in campo contro i russi del CSKA Mosca con l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale da centrare quanto prima. Forte del 3-0 netto dell’andata, la squadra capitolina dovrà vincere in questa complicata trasferta per sfruttare un’eventuale passo falso del Real, al momento a pari punti ma avanti per lo scontro diretto a favore.

L’arbitro di CSKA Mosca-Roma è il turco Cakir. Ecco i gol e gli highlights di CSKA Mosca-Roma.

CSKA MOSCA-ROMA 0-1 – Manolas stacca bene nel tentativo di colpire di testa il pallone calciato dalla bandierina da Lorenzo Pellegrini. Il colpo di testa è preciso e termina in rete.

CSKA MOSCA-ROMA 1-1 – Sigurdsson pareggia i conti! Azione di contropiede magistralmente condotta dal Cska Mosca e finalizzata da Sigurdsson che batte Olsen con un sinistro ad incrociare

CSKA MOSCA-ROMA 1-2 – Pellegrini porta in vantaggio la Roma! Succede un po’ di tutto in area CSKA: Cristante calcia, ma serve involontariamente Pellegrini. Il numero 7 beffa Akinfeev in uscita!!!

Sigurdsson empata para os russos: CSKA 1×1 Roma pic.twitter.com/OwT1EUFhfO — Goleada Info (@goleada_info) November 7, 2018