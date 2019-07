Cutrone Wolverhampton, è fatta: ecco tutti i dettagli

Patrick Cutrone è ad un passo dal Wolverhampton. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l’attaccante del Milan è destinato alla squadra inglese. La trattativa sarebbe in fase avanzata, con i club che sarebbero arrivati allo scambio dei documenti.

Il Milan incasserà 22 milioni dalla cessione del giovane attaccante, 18 di parte fissa e 4 milioni di bonus. L’accordo tra le parti sarebbe totale, e presto dovrebbe sostenere le visite mediche.

Patrick Cutrone to Wolverhampton, confirmed! Paperworks time with AC Milan and medicals soon for €18M + add ons (around €4M). Total agreement reached. 🐺 #Wolves #transfers #Milan

