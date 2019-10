Da Barcellona: «Guardiola presidente del parlamento catalano»

Suggestione da Barcellona: Pep Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City e candidarsi alla presidenza del parlamento della Catalogna?

Barcellona sogna una figura carismatica per le elezioni del parlamento catalano: l’ultimo profilo è quello di Pep Guardiola. A suggerirlo è Ekaizer, giornalista argentino che vive in Spagna e in Catalogna da anni.

Ecco il suo suggerimento nel corso del suo intervento ai microfoni di Rac1: «Ricordo che Artur Mas (ex presidente della Generalitat) in agosto ha detto di avere in mente per le prossime elezioni il nome di una persona senza passato politico ideale da presentare alle prossime elezioni. Ora è arrivato questo messaggio super contundente di Guardiola. Non sarà Guardiola il candidato a cui faceva riferimento Mas? Non può essere che lasci il City?».

A Barcellona hanno gradito il duro commento di Guardiola sulla decisione del Tribunale Supremo spagnolo a danno dei politici catalani. Al momento, tuttavia, non ci sono riscontri di un interesse del diretto interessato.