Da Immobile alla difesa, passando per la stagione di Milinkovic-Savic: tutti i problemi di una Lazio sempre più lontana dall’Europa

La Lazio si è disfatta, e fatica tremendamente a ricompattarsi. A fare quadrato, a trovare una retta via dalla quale ripartire. In vista della finale di Coppa Italia, ora più che mai, ma anche di un rush in campionato che rischia di tagliare fuori i biancazzurri dall’Europa. Il colpo di grazia forse decisivo è arrivato questo pomeriggio all’Olimpico, con il 3-1 incassato dall’Atalanta – guarda caso – avversaria nell’ultimo atto di Coppa.

Un ruolino di marcia che, ormai da diverse settimane, Simone Inzaghi fatica ad invertire nel suo perdurante trend negativo. A causa d molteplici fattori. In primis, una difesa – ed una fase difensiva – che hanno perso la compattezza che aveva contraddistinto il resto della stagione. Le sei reti incassate nelle ultime tre uscite, infatti, raccontano di automatismi intorno alla colonna portante Acerbi che sono andati dissolvendosi.

Così come si è perso il “killer instinct” di Ciro Immobile al centro dell’area, da cui non segna ormai da un mese. L’attaccante della Nazionale, addirittura, ha messo a segno in campionato appena quattro centri da metà dicembre ad oggi. Un fatturato decisamente troppo misero per quelle che sono le aspettative e le ambizioni dell’ambiente. Un ambiente, in ultimo, che è stato costretto ad osservare – impotente – la stagione storta di due delle sue pedine più importanti. Milinkovic-Savic e Luis Alberto, infatti, sono incappati in un’annata sotto tono, trascinando con sé il resto del reparto nevralgico di questa Lazio. Ora sempre più lontana dall’Europa… Coppa Italia, naturalmente, permettendo.