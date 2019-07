Da Neymar a Griezmann, la confusa estate dei grandi attaccanti

Neymar e Griezmann i protagonisti in negativo di queste prime settimane estive. È il confuso mercato dei grandi attaccanti

Il mercato internazionale è sempre pieno di grosse sorprese. Andate, ritorni, i famosi mal di pancia e chi più ne ha più ne metta. Spesso sono i grandi calciatori in giro per il mondo ad attrarre su di loro tutti i riflettori, e quest’estate non è per niente da meno. Due i fenomeni che stanno facendo parlare di sé, ovvero Neymar e Griezmann. Il primo ha, nella giornata di ieri, mandato su tutte le furie il Psg. Il motivo è di quelli semplici e ormai comuni: l’assenza dal ritiro.

L’appuntamento era segnato, lui non si è presentato. Comprensibile, considerando che poche ore prima era festoso al Maracanà. Ci saranno provvedimenti, e poi si vedrà come sarà il suo futuro, se a Barcellona nuovamente o meno. L’altro è Griezmann, già promesso sposo dei blaugrana. Che, però, devono pagare la clausola per portarlo al Camp Nou. Altrimenti il francese rischia di “restare al palo”. L’Atletico e il francese stesso sono ai ferri cortissimi, e chissà per quanto si protrarrà il discorso. Come si deve fare con questi grandi attaccanti…