Dal gelo Marotta-Paratici alle tensioni per Icardi: è già Juve-Inter

Mauro Icardi è uno degli obiettivi della Juventus. Oggi l’Inter sfiderà i bianconeri e non mancano le tensioni

Marotta e Paratici hanno lavorato insieme, fianco a fianco, per 14 anni. Poi l’addio dell’a.d. alla Juve con la ‘promozione’ del direttore sportivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i due è sceso il gelo e anche su questo si consuma il caso Icardi.

L’ex capitano è tornato ad allenarsi ad Appiano e attende di essere reintegrato in rosa al ritorno dalla tournée. In ogni caso non si muoverà prima di fine agosto.