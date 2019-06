Dal Portogallo confermano: il Benfica in pressing su Pinamonti

Andrea Pinamonti, centravanti dell’Inter, piace a tanti club italiani e stranieri. Il Benfica aumenta il pressing

Terminato il Mondiale Under 20, è tempo di pensare al mercato per i tanti giovani talenti italiani convocati da Nicolato. Andrea Pinamonti, uno dei pezzi pregiati, è di proprietà dell’Inter ma potrebbe andare via.

Vi avevamo parlato dell’interesse del Benfica alcuni giorni fa. Oggi A Bola, in prima pagina, rilancia l’interesse del club lusitano nei confronti del giovane attaccante italiano. Il Benfica vuole Pinamonti ed è pronto ad aumentare il suo pressing. L’alternativa è Raul de Tomas del Real.