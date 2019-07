D’Alessandro Spal, è ufficiale. Una nuova opportunità per l’esterno

D’Alessandro Spal, arriva l’ufficialità. Il calciatore rimpiazza il partente Lazzari. Per lui l’occasione di trovare finalmente una stabilità

Adesso è ufficiale, Marco D’Alessandro è un nuovo giocatore della Spal. L’esterno arriva dall’Atalanta per rimpiazzare il partente Manuel Lazzari, promesso sposo della Lazio. È una grande occasione per il giocatore romano, etichettato come giocatore itinerante a causa delle tante squadre in cui ha giocato.

Adesso, a Ferrara, ha l’opportunità di mettere in mostra tutte le sue qualità. Corsa, abnegazione e buoni inserimenti: sono queste le caratteristiche del giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma. Con l’Atalanta, per lui, non c’era più spazio da un paio d’anni. Prima il prestito al Benevento, poi quello all‘Udinese. Ora era tempo di cambiare aria in maniera definitiva, e la Spal sembra possa davvero essere il club adatto a lui.