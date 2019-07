Dalian Yifang, Rondon è il primo acquisto dell’era Benitez: l’attaccante venezuelano lascia il West Bromwich Albion

Primo acquisto dell’era Benitez per il Dalian Yifang. Il club cinese acquista a titolo definitivo Salomon Rondon, attaccante venezuelano che ha disputato l’ultima stagione in Premier League, con il West Bromwich Albion.

Rondon si accasa al club allenato da Rafa Benitez, in cui gioca l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Come riportato da goal.com, agli inglesi vanno 18 milioni di euro per il cartellino del centravanti.