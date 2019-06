Dalla Germania: beffa Milan, Kabak verso lo Schalke 04

Ozan Kabak, difensore dello Stoccarda, piace al Milan ma il calciatore sembra vicino alla firma con lo Schalke

Niente Milan per Ozan Kabak? Il calciatore 19enne è conteso da numerosi club. Sulle sue tracce ci sono Milan e Bayern Monaco ma secondo Sport Bild, nelle ultime ore lo Schalke 04 sarebbe balzato in pole.

Il difensore è vicino alla permanenza in Germania. Il Bayern gli ha chiesto di aspettare la cessione di Jerome Boateng prima di firmare ma la soluzione non è di suo gradimento. Lo Schalke si è inserito e al momento appare in pole per l’acquisto di Kabak.