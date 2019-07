Dalla Spagna: trovato l’accordo tra Psg e Coutinho!

Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, Philippe Coutinho e il Paris Saint Germain avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento

L’operazione Neymar tiene banco su tutte le prime pagine dei giornali in Spagna. Paris Saint Germain e Barcellona stanno intensificando i contatti per provare ad impostare l’operazione che, senza dubbio, sarebbe del secolo.

Intanto, come riferisce Sport, la squadra parigina e Philippe Coutinho (uno dei giocatori inseriti nell’affare Neymar) avrebbero trovato l’accordo economico. Manca quello tra i due club in un complesso puzzle che per il momento è lontano dalla risoluzione.