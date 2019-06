Danilo D’Ambrosio è vicino al suo rinnovo di contratto fino al 2022 con l’inter: il suo agente è presente in sede a Milano

Come riportato da Sky Sport, in queste ore è andato in scena nella sede dell’Inter a Milano, un primo incontro tra Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D’Ambrosio e la dirigenza nerazzurra.

Al centro della discussione vi è il rinnovo del difensore. D’Ambrosio è vicino al prolungamento di contratto fino al 2022. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per sistemare tutti i dettagli.