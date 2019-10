Dani Alves critico: «Parigi? Mi ricorda San Paolo, ma c’è razzismo»

Dani Alves torna a parlare prepotentemente del tema razzismo: «A Parigi è presente, so cosa hanno passato alcuni miei amici»

L’ex giocatore del Psg, Dani Alves, è tornato a parlare in maniera prepotente del tema razzismo. Queste le parole dell’attuale difensore del San Paolo ai microfoni di GQ:

«Andare a Parigi è stato interessante dal punto di vista culturale, ma alla lunga diventa stressante. Se ci vai per una settimana, sarà il viaggio più bello della tua vita, ma starci a lungo alla fine delude. Parigi mi ricorda un po’ San Paolo, ma c’è più razzismo: a me non hanno mai fatto nulla, ma l’ho visto succedere e so cosa hanno passato alcuni miei amici».