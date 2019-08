Danilo Juve, visite mediche terminate per il brasiliano – VIDEO

Danilo ha completato le visite mediche con i bianconeri: il nuovo giocatore della Juve lascia il J Medical. Ora la firma – VIDEO

Negli ultimi minuti Danilo ha terminato le visite mediche con la Juve. Il terzino verdeoro aveva raggiunto questa mattina il J Medical per i controlli di rito.

Danilo ha quindi lasciato lasciato la clinica sportiva bianconera per dirigersi in sede, dove firmerà il contratto che lo legherà al club. L’ex Manchester City si appresta dunque a dare il via a un nuovo capitolo della sua carriera.