Come vedere Danimarca-Australia in streaming e in diretta tv

Danimarca-Australia, seconda giornata girone C Mondiali Russia 2018: tutte le info per vedere la partita in diretta ed in streaming, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Danimarca-Australia è la prima partita della seconda giornata del girone C (l’altra, quella tra Francia e Perù è prevista sempre oggi per le ore 17). La Danimarca per fare un enorme passo verso la qualificazione, l’Australia per rimanere ancora dentro i Mondiali di Russia. Questo lo scenario che domani alle ore 14 (ora italiana) presso la Samara Arena prenderà vita. Dentro o fuori per l’Australia, chiamata a battere la Danimarca per giocarsi poi la qualificazione all’ultima giornata della fase a gironi. I risultati della prima gara non lasciano grosse alternative per la nazionale del c.t. van Marwijk: la sconfitta con la Francia obbliga gli oceanici a vincere per poi sperare in un altro risultato positivo col Perù. D’altro canto, i danesi blinderebbero di fatto la qualificazione in caso di successo, dopo la vittoria ottenuta contro i sudamericani nella precedente uscita. Come al solito, nessuno può fare troppi calcoli: bisogna ottenere i tre punti, per lanciarsi verso gli ottavi di finale. Il tutto dando per molto probabile la sconfitta del Perù con la Francia nell’altra sfida del gruppo C, che qualificherebbe i transalpini e sancirebbe l’eliminazione contestuale della Blanquirroja.

Danimarca-Australia verrà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre), ma non solo. La gara potrà essere infatti seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset ed in radio sulle frequenze di Radio 1. Ricordiamo inoltre che Calcio News 24 proporrà notizie ed approfondimenti sul match prima, durante e dopo la gara.

Danimarca-Australia: probabili formazioni

QUI DANIMARCA – Il proverbio è chiaro: squadra che vince non si cambia. E così farà il c.t. Hareide che si affiderà agli stessi undici che hanno battuto il Perù. Soprattutto venisse conquistata la qualificazione, rendendo l’ultima partita con la Francia utile solo per chiudere il girone al primo posto. Ad ogni modo, la Danimarca può contare sui punti di forza già visti nella precedente uscita: la sicurezza di Kasper Schmeichel, che è imbattuto da ormai cinque partite , e la qualità di Christian Eriksen, che oltre ad essere l’ispiratore di questa nazionale spesso assume anche le vesti di finalizzatore. Il centrocampista del Tottenham troverà nuovamente collocazione alle spalle di Jorgensen, con Poulsen e Sisto a dargli supporto sugli esterni. In mediana, Kvist e Delaney giocheranno davanti alla difesa composta da Dalsgaars, Kjaer, Christensen e Larsen.

QUI AUSTRALIA – Dopo i segnali positivi avuti contro i Bleus, che sono riusciti a strappare i tre punti con molta fatica, anche van Marwijk non dovrebbe presentare novità nello schieramento. Forse l’unica novità potrebbe riguardare il modulo, che si dimostra piuttosto versatile visti gli interpreti Quello che sembra un 4-4-1-1 arriva facilmente a trasformarsi in un 4-2-3-1 o in 4-3-3 a seconda delle occorrenze. La certezza è costituita dal reparto arretrato, con Behich e Risdon sugli esterni, Milligan e Sainsbury al centro, e Ryan a difendere i pali. Poi Jedinak e Mooy a centrocampo, con la fantasia di Rogic che può abbassarsi o giocare a ridosso di Nabbout; Leckie e Kruse, sugli esterni, completano l’undici di partenza.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen. All. Hareid

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Behich, Milligan, Sainsbury, Risdon; Mooy, Rogic, Jedinak; Leckie, Nabbout, Kruse. All. van Marwijk.