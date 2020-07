Parma, D’Aversa: «Iniezione di fiducia. Per come eravamo messi…»

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna

PRESTAZIONE – «L’approccio non è stato dei migliori. Purtroppo stiamo pagando delle disattenzioni, abbiamo preso gol da angolo dove nell’allenamento di ieri l’unica cosa che abbiamo curato era la fase difensiva sulle palle inattive in allenamento. Chiaro che era un periodo in cui i risultati sono venuti meno, però devo dire che a parte il primo tempo di oggi e quello con la Fiorentina i ragazzi hanno sempre fatto la prestazione. È chiaro che per come eravamo messi recuperare una partita del genere era impensabile e siamo stati bravi. Dobbiamo ragionare non sulla posizione di classifica, ma dobbiamo ragionare sul fatto che noi abbiamo determinate caratteristiche, laddove le mettiamo in campo come nel secondo tempo possiamo giocare alla pari con chiunque, altrimenti no. Per quanti riguarda le scelte iniziali sono obbligate, a Inglese ho dato fin troppo minutaggio».

VITTORIA – «È un’iniezione di fiducia. Stiamo pagando molto gli infortunati come l’anno scorso, sfido chiunque a giocare senza centravanti di ruolo. Con Cornelius abbiamo avuto risultati importanti. Senza centravanti si fa fatica. Ho presentato la partita dicendo che potevamo superare il Bologna nel derby, però alla lunga posso adattare Kucka, ma non per usare alibi, che non abbiamo mai cercato, però senza centravanti nel giocare e mettere in difficoltà gli avversari è un ruolo importante».

ANNATA MIGLIORE – «Il nostro girone d’andata dell’anno scorso nasconde la qualità e l’obiettivo. Si è fatto tutto subito ma venivamo da vittorie di campionati: l’anno scorso avevamo giocatori da B e di Lega Pro, salvarsi è stato un miracolo. Quest’anno ci deve servire per non fare lo stesso, abbiamo sette punti in più, mi auguro di recuperare la rosa al completo, lo stesso Grassi che ci è mancato e lavoreremo per fare meglio. La nostra ambizione è quella di fare meglio rispetto all’anno scorso, anzi ringrazio la società perché è venuta a stimolarci in settimana ed è stato importante e si è visto nel finale».