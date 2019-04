D’Aversa: «Meritavamo più del Milan, con cattiveria si fanno grandi partite»

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha così commentato la sfida contro il Milan: «Non era semplice recuperare una partita così»

Al termine della gara contro il Milan, terminata 1-1, l’allenatore del Parma D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue dichiarazioni

Sulla gara: «Non è semplice recuperare una partita contro valori così importanti, contro il Milan. Se c’era una squadra che doveva vincere per le occasioni create era il Parma, i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati. Dall’inizio stanno disputando un campionato importante».

Sulla stagione: «Hanno inciso i tanti infortunati, da allenatore non ho mai cercato alibi, devo dire che sono tre partite in cui abbiamo ritrovato questa mentalità. Se si va in campo con cattiveria si fanno grandissime partite anche sul piano del gioco. Oggi l’abbiamo dimostrato contro una squadra che ha qualcosa in più di noi».

Sulla panchina associata a squadre blasonate: «Leggere il proprio nome fa piacere ma si è concentrati e si pensa solo al lavoro. Abbiamo un obiettivo, salvarci, ora quello che dobbiamo fare è concludere il campionato e conquistarlo».