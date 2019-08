D’Aversa striglia Karamoh: «Deve determinare di più per le sue qualità»

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato di Yann Karamoh a margine dell’amichevole contro il Burnley. Le sue parole

Roberto D’Aversa può dirsi soddisfatto di quanto fatto dal suo Parma nell’amichevole contro il Burnley. Soddisfatto ma non del tutto visto che riserva una piccola strigliata per Yann Karamoh, nuova freccia gialloblù.

«È un potenziale enorme che deve determinare di più per le qualità che ha. Anche Kulusevski ha fatto bene così come Brugman che sul piano delle geometrie ha dimostrato in questi anni di poter fare bene anche in Serie A»