DAZN floppa la prima: social in subbuglio a caccia di assistenza

DAZN floppa la prima: social in subbuglio alla ricerca di assistenza, di un contatto o di un numero verde. Per il momento opinioni e recensioni negative sull’emittente in streaming

Non è stato un grande esordio quello di DAZN: l’emittente streaming del gruppo Perform ieri era alla prima in assoluto nel nostro Paese con la trasmissione dell’anticipo serale Lazio-Napoli. Presenti a bordo campo per la presentazione in pompa magna la madrina Diletta Leotta – paparazzatissima dagli spalti – ed un opinionista di eccezione, Andriy Shevchenko, che si è trovato a dover commentare la prestazione del Napoli del suo ex tecnico ai tempi del Milan Carlo Ancelotti. Le cose non sono andate però esattamente come da previsione: sui social in tantissimi hanno lamentato problemi nello streaming della gara. Di fatto pare che la gara sia stata un incubo per la gran parte degli abbonati (in molti hanno in verità usufruito del primo mese di prova gratuita) tra ritardi, blocchi improvvisi delle immagini e lag che facevano saltare i flussi video da una parte all’altra del match.

Le proteste su Facebook e Twitter non sono mancate, così come i commenti di chi cercava disperatamente un contatto dell’assistenza DAZN per poter risolvere i problemi. Problemi che – a onor del vero – l’emittente del gruppo Perform non ha mai avuto al di fuori dall’Italia, nei Paesi in cui è tutt’oggi presente: sarà che lì lo sviluppo della rete internet ed in particolar modo della banda larga, che in Italia è in gran parte quasi del tutto assente, ha favorito la connessione ultra-veloce alla piattaforma, il cui rendimento è invece decisamente calato di fronte alle traballanti connessioni della gran parte degli italiani. Stasera un’altra prova del nove con Sassuolo-Inter: si prevede una platea decisamente maggiore rispetto a Lazio-Napoli (molti italiani sono di ritorno dalle vacanze) e potrebbero non mancare ulteriori inconvenienti come quelli che ieri hanno riempito la rete. Per maggiori info, sul sito DAZN gli abbonati potranno ricevere assistenza una volta effettuato il login, mentre al momento non è presente un numero verde da contattare.

Ciao @skysport, paga quel che devi a @DAZN_IT e riporta tutta la @SerieA dove merita. Non guardavo una partita in queste condizioni da Roja 2007.#Dazn #LazioNapoli — nonleggerlo (@nonleggerlo) August 18, 2018

Leggendo i vostri commenti penso di essere uno dei pochissimi stronzi in Italia a cui #Dazn funziona perfettamente #LazioNapoli — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) August 18, 2018