De Jong Barcellona: il giocatore che modernizza i blaugrana

De Jong, nuovo acquisto del Barcellona, è destinato a essere uno dei centrocampisit più forti del mondo. Si sta già imponendo

La pre-stagione di De Jong col Barcellona si sta rivelando pazzesca, con l’olandese che è già determinante nella manovra (72 passaggi riusciti contro il Napoli). Ai blaugrana mancava un profilo come l’ex Ajax: un giocatore che, oltre a essere un distributore di palla estremamente pulito, possedesse ottime doti atletiche nella conduzione.

Un esempio nella slide sopra: riceve palla da Lenglet, l’avversario per andare su di lui libera la marcatura su Alena. De Jong serve il compagno e, prima che la palla arrivi a destinazione, è già in movimento per chiudere il triangolo e buttarsi nello spazio. Dà quindi un riferimento tra le linee e conduce l’azione offensiva.