De La Fuente gonfia il petto: «Abbiamo dominato contro la Francia» – VIDEO

Il ct della Spagna Under 21 Luis De La Fuente ha analizzato il rotondo successo che ha consentito agli iberici di approdare in finale

Non può che essere soddisfatto Luis De La Fuente per il rotondo successo della Spagna Under 21 contro la Francia. Gli iberici hanno schiantato per 4-1 i Bleus staccando il pass per la finale di domenica 30 giugno a Udine contro la Germania.

In zona mista il ct iberico ha analizzato la partita, sottolineando la grande prova di forza dei suoi ragazzi e le sensazioni positive verso la finale di dopodomani.