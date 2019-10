De Laurentiis: «Insigne non è mai stato felice al Napoli»

Aurelio De Laurentiis parla di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che sta vivendo un periodo di crisi con il suo club

Aurelio De Laurentiis parla di Lorenzo Insigne in un’intervista rilasciata a vari quotidiani sportivi. Le parole del presidente del Napoli.

INSIGNE – «Io non capisco perché Lorenzo non sia mai stato completamente felice a Napoli. È indubbio che sia un gran giocatore, ma se pensa che la sua avventura qui sia finita, allora dia il massimo per non restare un incompreso. I suoi rapporti con gli allenatori, anche in passato, sono sempre stati ondivaghi».

PROBLEMI – «Gli voglio bene, lo proteggo, ma il problema deve risolverlo lui in primis, capire che siamo in venticinque e devono giocare tutti: sapere cosa vuole fare da grande. Si tranquillizzi, diventi più sereno, si può essere in condizione oppure no e se per Ancelotti non lo è non può uscirsene con atteggiamenti e battute. È venuto Raiola, mi auguro abbia chiarito come Insigne deve confrontarsi con squadra, allenatore, club e tifosi».