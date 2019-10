De Laurentiis: «Riprenderei Higuain? Se Ancelotti me lo chiedesse…»

Aurelio De Laurentiis parla di Higuain e di un suo possibile ritorno al Napoli. Le parole del presidente del club azzurro

In un’intervista rilasciata ai giornali sportivi, Aurelio De Laurentiis parla di Gonzalo Higuain e dell’idea di un possibile ritorno al Napoli.

HIGUAIN – «Non tocca a me dirlo e Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?».

JUVE – «Sarri è un grande allenatore con tantissimi lati positivi e qualcuno negativo. Sta facendo bene in un club che ha una cultura vincente, un proprio stile rigoroso e in una città meno distraente rispetto a Milano, Napoli e Roma».