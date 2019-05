De Ligt ammette: «Sì, mi piacerebbe giocare con lui». Il difensore olandese parla del futuro e di un suo desiderio personale

Il futuro di Matthijs de Ligt, nonostante qualche frenata, sembra indirizzato verso Barcellona.

Le ultime dichiarazioni sono in tal senso significative: «Se mi piacerebbe giocare con de Jong? Certo che mi piacerebbe! E’ un grande giocatore e sarei contento di giocare nella sua stessa squadra, ma adesso non so cosa accadrà». De Jong il prossimo anno giocherà proprio in Catalogna.