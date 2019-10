De Ligt e la chiamata dell’Olanda: «Mi sento diverso»

Il centrale della Juventus de Ligt ha commentato la convocazione in nazionale con la maglia dell’Olanda

La vittoria in casa dell’Inter, il primo posto in classifica e la chiamata dell’Olanda per le prossime sfide di qualificazione a Euro 2020 contro Irlanda del Nord e Bielorussia. È stata una settimana stellare per Matthijs de Ligt.

Il centrale della Juventus ha dichiarato dal ritiro della nazionale: «Ora mi sento diverso rispetto all’ultima convocazione, quando avevo giocato solo una gara con la Juventus. Dopo la gara con l’Estonia invece ho giocato bene, anche se so che posso ancora migliorare».