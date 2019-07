De Ligt, il cognato: «Parliamo spesso della sua cessione»

De Ligt, il cognato del difensore dell’Ajax parla della situazione di calciomercato, tra l’interesse di Juve e Barcellona

Matthjis De Ligt è l’obiettivo numero uno per la difesa della Juventus, ma negli ultimi giorni si è registrato qualche piccolo intoppo. Grande interesse anche del Barcellona, che non molla la presa per il difensore classe 1999.

Il cognato, Jip Molenaar, giocatore dell’Eintracht Francoforte, parla di questa situazione a Voetbalzone: «Ultimamente abbiamo mangiato insieme e parlato della sua scelta. Ne discutiamo regolarmente. Qualunque scelta farà, sarà grandioso per lui, ne sono certo».