De Ligt Juve, accordo con l’Ajax a un passo. Il giocatore non va in ritiro

De Ligt Juve, chiusura vicinissima. I bianconeri hanno aumentato l’offerta per l’Ajax. Il giocatore non andrà in ritiro

Matthijs De Ligt alla Juve, manca davvero pochissimo. Ne è sicuro Sky Sport, che afferma come i bianconeri abbiano aumentato la loro offerta all’Ajax e la stretta di mano definitiva sarebbe vicina.

C’è un ulteriore indizio che avvicina il difensore alla squadra, ovvero la sua assenza dal ritiro degli olandesi. Il classe 1999 non partirà col resto dei compagni ma rimarrà in Olanda in attesa degli sviluppi conclusivi.