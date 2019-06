De Ligt-Juve: che apertura, bianconeri ora in pole. Ringraziando Cancelo

De Ligt Juve: che apertura, bianconeri ora in pole per il centrale pronto a dire sì alla Vecchia Signora. Che ringrazia Cancelo

Dall’Olanda (via Telegraaf) all’Italia: la notizia si è diffusa a macchia d’olio. La Juventus sarebbe davanti a tutti nella corsa a Matthijs de Ligt, centrale classe ’99 dell’Ajax, considerato il massimo prospetto europeo nel ruolo. Dopo le esitazioni di Barcellona prima e di PSG dopo, allontanate dalle richieste elevate del difensore assistito da Mino Raiola, i bianconeri si sarebbero inseriti con violento tempismo.

In questo senso si registra l’importantissima apertura dello stesso De Ligt, pronto ad accettare la destinazione torinese. Il sì dell’olandese ha fatto scattare Fabio Paratici che nei prossimi giorni/ore inizierà a trattare direttamente con l’Ajax – per un’operazione che si potrebbe chiudere intorno ai 70 milioni di euro – e con l’entourage del ragazzo.

L’affare potrebbe dunque essere quasi interamente finanziato dalla cessione di Cancelo, sempre più destinato al Manchester City per una cifra non lontana dai 60 milioni richiesti dal club della Continassa. Il puzzle troverebbe poi il suo incastro definitivo grazie al parametro zero Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto col PSG tra una manciata di giorni, è ormai a un passo dalla Juventus. Al di là delle elevate richieste di ingaggio, i bianconeri potrebbero così concentrare il maxi investimento sul pacchetto arretrato.