De Ligt alla Juve: ecco quanto costerà il centrale olandese

La Juventus ha accettato la richiesta dell’Ajax per De Ligt e verserà 80 milioni di euro, bonus compresi: Raiola in Olanda per chiudere

La Juve sta per piazzare il suo primo vero botto del calciomercato: Matthijs De Ligt. Secondo ‘Tuttosport‘ alla fine i bianconeri hanno accettato la richiesta dell’Ajax, che per lasciare partire il suo capitano chiedeva 80 milioni di euro e tanti ne avrà. Seppure non subito.

La Juventus infatti verserà nelle casse degli olandesi 67 milioni di euro a cui se ne aggiungeranno altri 13 di bonus facilmente raggiungibili. Per un totale di 80 milioni, appunto. L’ingaggio che percepirà De Ligt? È presto detto: l’accordo con Raiola è stato trovato sulla base di 7,5 milioni di euro netti all’anno più 4,5 milioni di bonus.