De Ligt Juve, il difensore: «Il mio idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo»

De Ligt Juve, il difensore esce allo scoperto e elegge Cristiano Ronaldo come suo idolo d’infanzia: ecco le sue parole

Matthjis De Ligt fa sognare i tifosi della Juve, non solo per le gesta in campo. Il giovane difensore ha parlato al portale olandese vi.nl: «Ho cenato con dei miei amici . Ho sempre voluto essere Cristiano Ronaldo quando giocavamo a calcio in giardino».

«Quella cena c’è stata subito dopo le due sfide contro la Juventus, in cui ho dovuto affrontare proprio Ronaldo». Dichiarazione di un mese fa, ma che ora assumono un peso specifico diverso.