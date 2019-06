De Ligt Juve? Guadagnerebbe più di Rugani, Chiellini e Bonucci (messi insieme). Bianconeri pronti all’offerta monstre per il centrale

La Juventus è pronta a piazzare il colpaccio in difesa: filtra ottimismo sul fronte Matthijs De Ligt. I bianconeri sembrano più che mai decisi a regalarsi il centrale più ambito del panorama internazionale, a costo di mettere pesantemente mano al portafogli. Sia per la cifra che dovrà essere versata nelle casse dell’Ajax (vicina ai 70 milioni), sia per l’ingaggio che il club della Continassa dovrà riconoscere al giovanissimo centrale olandese.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, lo stipendio di De Ligt in bianconero dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro più bonus. Una cifra monstre che andrebbe a collocare il giocatore alle spalle del solo Cristiano Ronaldo tra i giocatori più pagati dello spogliatoio bianconero. Il classe ’99 percepirebbe addirittura più di Chiellini (3,5), Bonucci (5,5) e Rugani (3) messi insieme.