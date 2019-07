De Ligt zittisce i critici: «Raiola decide per me? Mi fate ridere»

Matthijs De Ligt respinge al mittente le critiche sull’operato di Raiola: «Gestirà lui il mio stipendio. Rappresenta solo i miei interessi»

L’argomento Mino Raiola tiene sembra banco quando si tratta di concludere affari monstre come quello di de Ligt alla Juve. Il difensore olandese, intervistato da De Telegraaf, ha provato a zittire le voci che circolano intorno all’operato del suo procuratore.

RAIOLA – «Penso che Mino sia il migliore al mondo per gli affari tra gli agenti.Le reazioni ci saranno sempre e tutti in Olanda potranno avere la propria opinione, ma io so bene cosa Mino fa per me. Quando la gente dice che mi costringe a firmare per un club mi viene solo da ridere.E’ parte di un processo in grado di fornire tutti gli elementi utili per decidere, ha una sua idea ma poi decido io e dico ‘fai le tue cose’. In Olanda risulta strano che non abbia scelto il Barcellona»

JUVE – «Sono molto felice di poter andare alla Juve per l’apprezzamento che ho ottenuto. Ho guardato solo all’aspetto sportivo, Mino gestirà il mio stipendio. Questo è il suo compito. Ma ovunque avessi firmato: probabilmente non mi sarei mai lamentato di questo»