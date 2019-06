De Paul chi? Arriva Aguero e il giornalista gli toglie il microfono – VIDEO

Mentre veniva intervistato, Rodrigo De Paul si è visto togliere il microfono dal giornalista non appena è arrivato Aguero – VIDEO

Brutta disavventura per il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul. Dopo la vittoria dell’Argentina sulla Colombia per 2-0 lo scorso venerdì in Copa America, un giornalista era intento ad intervistare De Paul in mixed zone.

Tuttavia, mentre il giocatore stava rispondendo ad una sua domanda, il giornalista gli tolto il microfono per passarlo ad Aguero che si stava avvicinando. Il video è finito sui social ed è diventato virale.