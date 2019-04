Dalla Spagna: sirene di calciomercato per Rodrigo De Paul. L’attaccante dell’Udinese interessa al Siviglia. Avvisate Milan, Inter e Napoli

Secondo quanto riportato da laotraliga.net, il Siviglia avrebbe puntato De Paul. L’ala sinistra dell’Udinese potrebbe quindi lasciare il campionato italiano dopo tre stagioni in bianconero.

Ma non è ancora detta l’ultima parola, sull’attaccante argentino classe 94′ ci sarebbero da tempo anche Milan, Inter e Napoli. La concorrenza per il giocatore dell’Udinese, capace di collezionare ben 7 gol e 4 assist nella stagione in corso, diventa sempre più folta.