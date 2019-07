De Rossi Boca Junior, il romano è riuscito a smuovere Buenos Aires

De Rossi Boca Junior, il centrocampista ha scatenato il tripudio a Buenos Aires. E da ora inizierà ufficialmente la sua nuova avventura

«È sempre stato un tifoso del Boca. Guardava i video negli spogliatoi e cantava i loro cori». Così parlava Diego Perotti qualche anno fa in riferimento a Daniele De Rossi, il cui amore per il club argentino l’ha sempre testimoniato senza timore. Fino a qualche mese fa poteva sembrare surreale, vederlo oggi con quella maglia è realtà. La squadra l’ha ufficializzato tramite Twitter, e la sua avventura può cominciare.

Qualche assaggio di quello che sarà l’ha già avuto in aeroporto. Al suo atterraggio, in primissima mattinata, è stato sommerso da una marea di tifosi Xeneize, che gli hanno subito fatto capire cosa vuol dire giocare per il Boca. Una scelta apprezzabile, in un periodo storico in cui i giocatori cambiano club solo per guadagnare di più. Lui, ancora una volta, ha messo la passione davanti a tutto. E ora anche dall’altro lato del mondo impareranno ad apprezzare la vena di DDR. Con buona pace dei tifosi della Roma.