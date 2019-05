Caso De Rossi, comunicato dei tifosi: «Ora basta, domani saremo in piazza». Dura la nota emessa nei confronti della società

Attraverso un duro comunicato, i tifosi della Curva Sud della Roma si sono così rivolti alla società per protestare contro la gestione del caso De Rossi.

IL COMUNICATO – «De Rossi è stato solo l’ultimo di una lunga serie di comportamenti poco chiari nei confronti di chi ama questi colori. Non possiamo stare a guardare inermi la cancellazione dei nostri valori, dei nostri punti fermi, delle nostre certezze. Ora basta, i Romanisti scenderanno in piazza e si faranno sentire con un sit-in che si terrà domani, venerdì 17 a piazza Guglielmo Marconi alle ore 15.00, di fronte la sede amministrativa dell'”azienda” As Roma. Questo è un invito a chiunque si senta tradito nell’animo, a chiunque ritenga giusto mostrare il suo disappunto, come lo ritengono giusto i ragazzi della Curva Sud perché la Roma è un bene comune, ma sopratutto la Roma è del suo popolo. Per questo chiediamo rispetto ed è per questo che non devi far mancare la tua presenza».